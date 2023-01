Revelan que Marcelo Tinelli podría trabajar en América TV en 2023

"Ya con esto tiene que volver el Bailando...", dijo Marcelo ante la presencia de Ángel y Marcelo Polino, ex jurados del certamen, en el estudio. "Y sí, por América", lanzó de Brito. A lo que Marcelo Tinelli comentó sobre esa posibilidad: "No sé dónde. No me han llamado de América, soy agente libre como dicen los jugadores de fútbol".