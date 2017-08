Reza a todos los santos para hacer historia

Dos meses después de lo programado originalmente y en el arranque de una nueva temporada, Cipo se jugará una parada histórica que de ganar le dará una repercusión enorme, aunque desde lo deportivo representará avanzar una ronda más en el certamen nacional, cuyo campeón clasifica a la Copa Libertadores.

Justamente esa es la principal carnada de un Ciclón que arrancó soplando a baja intensidad el jueves pasado de local, eliminado a Emelec de Ecuador en los penales por el torneo continental más importante, pero mostrando poco fútbol.

En tanto, en las últimas horas los principales medios del país colocaron en sus páginas el nombre del club patagónico, particularmente el de la ciudad.

Por aquí, miles de hinchas lo vivirán en directo por la pantalla de TyC Sports. Otros cientos emprendieron el viaje ayer en distintos medios de transporte, para no perderse lo que muchos consideran un evento histórico.

Y aunque la misión deportiva resulta complicada, el técnico Henry Homann no anduvo con muchos misterios a la hora de confirmar el once titular de Cipo.

Para el Ruso, el partido es un premio a la base de jugadores que buscó retener de su campaña pasada y por eso el único debutante que verá acción desde el inicio será el delantero Jorge Piñero Da Silva. El ingreso del 9 se da ante la salida de Daniel Opazo a Newell’s, clave en la llave previa de la Copa ante Deportivo Madryn.

Con todo

Lejos de las suspicacias, San Lorenzo no subestima para nada a Cipo en la previa. Diego Aguirre se sabe cuestionado y no quiere correr riesgos poniendo un equipo de gala para un partido que es apenas el primer paso para el Santo en la Copa Argentina.

Este encuentro significará la vuelta al Ciclón del marcador central Gonzalo Rodríguez, que vuelve de Europa, y en ofensiva estarán Fernando Belluschi y el goleador Nicolás Blandi, entre otros.

Por reglamento, en caso de terminar igualados en los 90 minutos, la definición será desde los doce pasos, instancia en la que ambos portan credenciales de sobra para aferrarse a la ilusión. Aunque el gran momento de Matías Alasia debajo de los tres palos le saca una sonrisa al hincha albinegro, que se aferra a un verdadero sueño.

Todo listo para escuchar el pitazo inicial y desatar la euforia de todo un pueblo que sueña con dar el batacazo y traer a la región un triunfo que marque un antes y un después.

5 veces se enfrentó Cipolletti al Ciclón, con tres derrotas, un empate y un triunfo.

Un mismo escenario, ¿historia diferente?

Es inevitable en la antesala de esta jornada histórica para el fútbol de la región recordar el antecedente más cercano entre un club de la zona ante un grande del fútbol argentino.

El 3 de junio de 2015, Independiente de Neuquén enfrentó a Racing de Avellaneda en La Fortaleza, el mismo escenario que recibirá hoy a Cipolletti y a San Lorenzo.

En aquella oportunidad, el Rojo llegaba también a los 32avos. de final luego de imponerse al propio Cipo y a Racing de Olavarría, pero luego no pudo con el poderío del por aquel entonces último campeón del fútbol argentino.

De todas maneras, el equipo dirigido por Gustavo Coronel cumplió con un digno papel y sólo cayó por 2-0. Al igual que aquel día, todo el público futbolero de la región estará prendido a la tele esperando un batacazo en suelo porteño que permita que el fútbol de la zona siga creciendo.

Hay que disfrutarlo

Dante Sendik. Mediático. Ex participante de Gran Hermano. Hincha de Cipo.

Estamos hace varios días recontra ansiosos por el partido contra San Lorenzo. Vamos a ir a verlo con amigos y compañeros de cancha de toda la vida.

Hay una banda grande, así que vamos a ir en caravana. Me acuerdo la última vez que jugamos contra un grande, que fue con Racing. Yo era chiquito, me acuerdo que mi mamá me dejó ir solo y fue tremendo.

Así que va a ser un partido para la historia. Volver a jugar contra un equipo grande va a ser algo muy lindo, así que hay que disfrutarlo. Mi pronóstico: gana Cipo 2 a 1 sobre la hora, con un gol dudoso.