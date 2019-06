Embed Se ve q se canso de intentar algo más c la "esposa" y ahora mata el tiempo tuiteando pavadas, es fácil mira donde esta Macri y pensa en donde está Rial ♀️, habla de envidia un tipo q jamás estará en los libros de historia #rialNoExiste — nada es para siempre (@jetrios1) 6 de junio de 2019

Embed Como te duele.. con este gobierno no pudiste robar y eso te revienta — Stefany (@laturquitasoyyo) 6 de junio de 2019

Rápidamente llegaron las críticas en contra del chimentero. “Como te duele… con este gobierno no pudiste robar y eso te revienta”; “Se ve q se canso de intentar algo más c la "esposa" y ahora mata el tiempo tuiteando pavadas, es fácil mira donde esta Macri y pensa en donde está Rial. Habla de envidia un tipo q jamás estará en los libros de historia”; “A mi la bosta me hace acordar a vos....diferencia viejo” y “Es como todos. Se olvido cuando le decía mi amigo MAURICIO. Yo fui a su casamiento etc ,etc PANQUEQUE”, fueron algunos de los mensajes que recibió Rial.

Embed Es como todos Se olvido cuando le decia mi amigo MAURICIO ,yo fui a su casamiento etc ,etc PANQUEQUE — Susana López (@SuLopezMacc) 6 de junio de 2019

Embed Jorge la película sos vos, la del sobre para todos los defensores de corruptos!!!; — hugo eduardo cabrera (@rother2009) 6 de junio de 2019

