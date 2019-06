El anticipo del "falso desmayo" de Luciana Salazar en Showmatch

“Se puso muy nerviosa cuando cambiaron la coreo, y le debe haber agarrado un ataque de pánico”, opinó Lourdes Sánchez, mientras Graciela Alfano comparó el accionar de Luli con algunas de sus travesuras en el programa. “Los desmayos de Luciana Salazar, yo los hacía hace 10 años”, y luego explicó cómo se hacía la que se sentía mal cuando tenía que participar en ediciones anteriores del Bailando.

Embed

En tanto, la protagonista del escándalo contó que ella relaciona su mal pasar al cansancio acumulado y un problema en las cervicales.

“Hace muchos días que no duermo y tenía mucho frío. Se me puso una nube y me empecé a marear. No podía seguir con la coreografía”, arrancó y siguió diciendo: “Ayer estaba mal de las cervicales. No me viene pasando, fue el lunes que hicimos un truco para la Salsa, y como que sentí el cuello, y me agarró las cervicales y quedé mareada. Hoy no lo sentí, pero sí mucho frío y a la tarde quería dormir y no podía”

Por último, Ángel De Brito confirmó que el “falso desmayo” la va a llevar al teléfono porque no “cayó redonda” en la pista. “Igual se la ve muy flaca, no come bien”, acotó Yanina Latorre.

LEÉ MÁS

Gaetani acusó a Darthés de acoso y lo tildó de psicópata: "Se pasó de la raya, que se haga justicia"

Matías Morla: "Dalma y Gianinna son víctimas de la corrupción como los hijos de Cristina"