Rial cruzó a un ex diputado que reclamó el "aborto" para los padres

Jorge Rial se hizo eco de un tuit que lanzó el ex diputado Carlos Roma , quien -tras la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo- lanzó un polémico tuit pidiendo "igualdad de derechos" y "la renuncia legal a la paternidad en los mismos plazos y condiciones que el aborto ".

"¿Deberíamos ir por una ley que permita la renuncia legal a la paternidad en los mismos plazos y condiciones que la ley del aborto?", agregó en el posteo Roma, que en 2018 sorprendió al cambiar a último momento su postura para votar a favor del aborto legal cuando era diputado. "No estoy de acuerdo con el proyecto presentado, pero tengo la responsabilidad y el deber de legislar para la sociedad en su conjunto", explicó tras el debate.

Al ver la publicación del ex legislador de Cambiemos, Rial replicó sin filtro: "Ya lo hacen. Se llaman soretes que abandonan a sus hijos. Y la ley no los castiga".

https://twitter.com/rialjorge/status/1344337347270365187 Ya lo hacen. Se llaman soretes que abandonan a sus hijos. Y la ley no los castiga pic.twitter.com/6WzWpm8FvD — JORGE RIAL (@rialjorge) December 30, 2020

Rial no fue el único que salió al cruce de Roma. "Las renuncias las hacen de hecho Carlos, no necesitan ninguna ley. Registro de deudores alimentarios te suena?????", "Carlitos ayer salvabas las 2 vidas y hoy querés crear un marco legal para que los varones sigan abandonando a sus hijes, no entiendo", "Que le pregunte a mi progenitor que se autosancionó esta ley y se tomó el palo en el embarazo de la novia con la que se iba a casar, luego a mis 9 años lo conocí, nos vimos 2 veces y otra vez ejerció SU ley", "Mi viejo renunció a la paternidad y se fue a Brasil cuando yo tenía 5 años, allá por el 77 y nadie le dijo nada. Nunca mas volvió. De que estas hablando Gastón???", "El biológico de mi hijo mayor abortó hace 11 años, borrándose, estando yo embarazada de tres meses", le contestaron algunos internautas.