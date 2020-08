Rial, polémico por el coronavirus de Feinmann en TV: "Hacían orgías"

Luego de que Obarrio anunciara el resultado positivo de su hisopado por Covid-19 a través de Twitter, Rial salió al cruce en forma filosa. “Confirmado. En el programa de @edufeiok hacían orgías”, comentó el periodista, después de que su colega tuiteara: “Hola a todos, me acaba de llegar el resultado de mi hisopado. POSITIVO. Me siento bien. Estoy un poco resfriado, congestionado, algo debilitado. Estaba seguro que me iba a dar negativo. Pero el bicho parece que está tremendo. Hay que seguir poniendo garra”.

RIAL OBARRIO (1).jpg

El comentario despertó muchísimas críticas de los usuarios: “Demostrás que siempre se puede caer un poco más bajo"; "¿Podés burlarte de una enfermedad? Sos un ser detestable", "Te estoy escuchando en la tele diciendo que es violenta la actitud de Nacha y mirá como informas una noticia. Mala tuya", "Che Rial, seguí dando muestras de lo nefasto que SOS,acordate que todo vuelve”, manifestaron algunos internautas.

En medio de la polémica, la salud de Feinmann sumó más preocupación pese a que la neumonía que en principio se le había detectado ya fue superada. Es que Marcela Tauro, panelista del programa de Alejandro Fantino y amiga de Feinmann, dijo que le mandó un mensaje al periodista y su respuesta sumó intriga a cómo lo afectó el coronavirus. "Me mandó un mensaje recién y me dijo: Recen por mí. No sé si me quiso hacer una broma, a mí me dicen que está bien pero su mensaje me llama la atención", contó la periodista.