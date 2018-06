"No es mi teoría, sino que es lo que sé", aclaró el periodista antes de sentenciar: "A Tinelli le rompió soberanamente las pelotas todo lo que dijo Moria de manera personal. Es la primera vez que a Marcelo le llega personalmente algo de lo que dice alguno de los que pasaron por el programa. Las otras veces decían boludeces pero le resbalaban porque eran cuestiones que tenían que ver con lo profesional", explicó el conductor de Intrusos este miércoles.

"Las balas de Moria lo cansaron. Él no entendía por qué habían llegado a este límite personal. El otro día, de zurda y con tres dedos, habló de la enfer… (se interrumpe), de la hija. Algo que es verdad. Que era una visita al médico y bueno, todo eso… En este caso, a Tinelli le llegó la bala de Moria", agregó Rial.

Por otro lado, aseguró -insistiendo en que tampoco es una teoría, sino que es una "bajada de línea"– que "esta nueva etapa de Tinelli viene cargando hace tiempo 'la pollerita'", en referencia a la época en la que el conductor le cortaba la falda a las participantes del Bailando.

"Los tiempos cambiaron y su incursión, ahora pequeña, en la política lo hizo cambiar de opinión. Por eso se resistían a tener a Moria en el jurado. Según le dicen, Moria, que va al frente, no contribuía con su imagen. No es una teoría, es una realidad. Por eso, Moria, hasta hoy, no está en el Bailando", concluyó el intruso.

El lunes pasado, después de que Tinelli suspendiera la reunión que tenían pautada para el viernes anterior, la conductora de Incorrectas dijo que el Chato Prada llamó a su representante para cancelar el encuentro.

"El martes 12 de junio íbamos a juntarnos pero él no pudo porque tuvo un problema familiar, una de las chiquitas estaba operada y se tuvo que quedar en la clínica. Eso pasó justo un año después del día en el que tomé el micrófono en el programa cuando Tinelli se quedó sin voz. El viernes el Chato Prada lo llamó a Maxi Cardaci (su representante) y le dijo 'decile a Moria que (Tinelli) tiene problemas con la chica nuevamente y no puede ir a la reunión, lo dejamos para la semana que viene'", reveló La One.

Moria también hizo filosas declaraciones contra el mandamás de LaFlia, tildándolo de marchista, misógino, maltratador y mentiroso". "Si me vas a usar, pagame lo que me debes", disparó la conductora.

Esta tarde, Moria replicó una nota de Telebajocero donde se afirma que el cortocircuito con Tinelli comenzó cuando ella lo cubrió en la emisión de Showmatch en la que se quedó sin voz.

Casán dice que desde ese momento su relación no fue igual y que ese episodio fue el principio del fin de una relación personal y profesional.

Acá el video del momento en que todo cambió.

