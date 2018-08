Ricardo Darín fue destrozado por su obra en Chile

Según denunciaron espectadores en Twitter, la obra se presentó en Casa Piedra con localidades agotadas. Sin embargo, el lugar no estaba preparado para funcionar como teatro porque no lo es. Si bien se habían colocado butacas, la falta de diferencia de altura hizo que el público no pudiera ver el escenario.

Todo terminó en gritos y, al finalizar la obra, los espectadores quedaron comenzaron a gritar “un robo”, “caos”. El resto ya se había retirado del lugar en plena función indignados, según mostraron en las redes sociales.

“Desastre @puntoticket en #escenasdelavidaconyugal. Como todos murmuran y gritan, #un robo. #caos entrar y retirar entradas. Acomodarse en los asientos y sobre todo, no se ve el escenario! NO SE VE NADA! La gente yéndose y pidiendo la plata de vuelta. Qué vergüenza”, decía uno de los tantos comentarios que los espectadores publicaron en la red del pajarito.

Darín actualmente comparte escena con Andrea Pietra, quien llegó para reemplazar a Rivas. Luego de sus presentaciones en Buenos Aires, Escenas de la vida conyugal comenzó una gira internacional que se inició en el país trasandino. El actor ya había pasado con la obra en 2016 junto a Érica.

En diálogo con los medios trasandino sobre la denuncia que hizo la actriz, Darín expresó: “A mí en lo personal sí me ha afectado y también a la gente que me quiere, todos lo hemos pasado muy mal, pero estamos tratando de que todo eso quede atrás, por lo menos de nuestra parte”.