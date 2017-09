Rioseco jugó sus cartas para pelear la ciudad

Tanto la lista que Schpoliansky encabeza en la ciudad como la de legisladores nacionales que lidera Rioseco competirán en las elecciones del 22 de octubre. Ese día los vecinos de la capital también deberán acudir a las urnas para renovar parcialmente el Concejo Deliberante, ya que ambos comicios se unificaron en la misma fecha.

El acto de presentación ante la prensa se realizó en la Biblioteca Popular Don Jaime de Nevares, en el barrio Islas Malvinas, del oeste neuquino. También acompañaron referentes de los todos los partidos políticos que conforman el Frente Neuquino.

Rioseco, acompañado por la segunda candidata de su lista, Asunción Miras Trabalón, dijo que “la tarea pendiente es planificar una ciudad más justa, distributiva e inclusiva, que crezca en forma armónica y planificada”.

En ese sentido, el dirigente sostuvo: “Podemos aportar una mirada a partir de nuestra experiencia en Cutral Co, que pudimos resolver problemas de manera pacífica y ordenada”.

El actual parlamentario del Mercosur se refirió también a los aspirantes al Concejo Deliberante que propone su formación política. “Fernando (Schpoliansky) es un contador que tiene un gran compromiso con los que menos tienen, con los trabajadores que están con problemas; es el contador de todas las empresas recuperadas de la ciudad de Neuquén y tiene una mirada solidaria que está favor de los trabajadores”.

Por su parte, Schpoliansky aseguró: “Somos la mejor opción para la ciudad porque sintetizamos y representamos en verdadero sentimiento del pueblo neuquino y conocemos profundamente la problemática de nuestros barrios”.

“Queremos dar más igualdad, dignidad y mayor justicia en la distribución de los recursos, este Frente Neuquino nació para quedarse y transformar la realidad de todos los neuquinos”, puntualizó el concejal que va por la reelección en octubre. La lista de candidatos a concejales que acompañan a Schpoliansky: Teresa Rioseco, Miguel Demis, Jesica Blázquez y Luciano Martínez.

Cruce

Acusó a Vidal de “vivir vendiendo sus votos al MPN” en la Legislatura

“Lo que yo puedo decir es que yo nunca vendí un solo voto y él lo vive vendiendo, que se maneje”, dijo Ramón Rioseco al referirse al legislador provincial, Alejandro Vidal (UCR). “Él le vende el voto al MPN, él es una colectora del MPN sistemáticamente, le aprueba todas las leyes, le aprueba la privatización, la entrega de Vaca Muerta, los créditos y todo eso es porque él a través de la Banelco constantemente vota”, añadió.

El ex intendente de Cutral Co dijo que “hay muchos sectores que nos quieren acompañar y también nos han acompañado sectores del radicalismo”. Refirió que el miércoles hicieron “un acto en el barrio Belén que lo organizó el radicalismo”. “Son espacios que no se sienten contenidos y que están en contra del neoliberalismo porque son progresistas. Ven que han bajado la bandera de la defensa de Neuquén, ven que siguen entregando nuestros recursos entonces son sectores que se suman a este espacio que tiene que ver con una patria grande, pero una patria justa en cuanto a que se distribuyan de mejor manera los recursos”, lanzó.