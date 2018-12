"Es lo mismo que pensemos en jugar la final de la Champions entre el Barcelona y el Real Madrid en cancha de Boca o River, no tiene nada que ver. Sin dudas es una derrota para el futbol argentino. No fue nada bueno lo que pasó. Se perdió todo llevándola a Europa. Ojalá gane Boca, pero creo que la final se va a jugar porque uno de los dos tiene que ir al Mundial de Clubes", agregó Román.

"Es lamentable que un equipo no pueda llegar a un estadio. Fue raro el operativo y lo que pasó es muy feo. Amo a mi país y no quiero que mis hijos se acostumbren a que esas cosas pasen acá o ver que hay gente que tira piedras o quiere lastimar a otra persona. Lo que pasó no es normal", dijo Riquelme en una entrevista con Radio Mitre.

Para el ídolo Xeneize es raro que la seguridad funcione tan bien en el G20 y no logre controlar a los barras. "Es una tristeza muy grande porque era nuestra fiesta, era terminar el año de la mejor manera. Que se juegue en Madrid no tiene nada que ver, no tiene sentido. A los jugadores hay que cuidarlos… Si no podemos cuidar un micro con jugadores de fútbol, es imposible pensar en volver a tener gente de los dos equipos en una cancha", añadió.

"Va a ser el amistoso más caro de la historia. El Superclásico en algún momento se tiene que volver a jugar… ¿lo vamos a jugar en otro país? Cuando se juegue el año que viene y las cosas sean normales, vamos a preguntarnos por qué no se pudo jugar este", indicó. Si bien Román admitió que verá el partido como un hincha “ya no será lo mismo”.

