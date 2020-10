River: ¿Dónde jugará de local en Copa?

ESTADIO RIVER.jpg El estadio de River seguirá siendo uno de los mejores al sur del continente americano.

"No tengo ninguna información oficial de parte de nuestros directivos ni tampoco ninguna negativa al respecto. No hubo nada oficial", había expresado el lunes Marcelo Gallardo, manteniendo latente la posibilidad de jugar en el River Camp siguiendo el ejemplo del Real Madrid, quien disputa sus encuentros en Valdebebas puesto que el Bernabéu está en refacciones. Incluso el club solicitó el permiso para pedir una inspección de AFA en pos de iniciar posteriormente las obras necesarias para albergar los encuentros del torneo en una cancha que no cumple actualmente los requisitos estatutarios.