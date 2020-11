River jugará bajo protesta contra el Banfield

Este ida y vuelta por la localía del conjunto de Núñez no es más que parte de las esquirlas que está dejando una batalla por el poder en el fútbol argentino. De hecho, Claudio Tapia, presidente de la AFA, puso la cara yendo a visitar el centro de entrenamiento de River junto a Rodolfo D'Onofrio para dar una señal. Sin embargo, luego de la negativa de la Liga Profesional de Fútbol liderada por Marcelo Tinelli presentada el domingo, Tapia no se expresó oficialmente y la dejó pasar.

RIVER VS BANFIELD RIVER CAMP.jpg El disputado River Camp.

Más allá del fuego cruzado, no es menor señalar que la Banda se habría expuesto a sanciones más duras en caso de no conseguir cancha y no presentarse ante Banfield. Primero, en caso de no presentarse, podría haberse sometido a una quita de tres puntos en Liga Argentina. Un paso más adelante, como explica el artículo 72 del reglamento, se expresa que aquel equipo que no se presente por tres partidos consecutivos perderá la categoría.

La interna entre River y la Liga Argentina, por la posibilidad de jugar en el River Camp dejará secuelas en las arcas del club de Núñez. A la gran inversión que se realizó en tiempo récord para poner el predio de Ezeiza a punto, ahora habrá que sumarle el alquiler de los partidos en el Libertadores de América, la cancha de Independiente, en la que finalmente enfrentará a Banfield el martes desde las 21.

Para cumplir con los requisitos que pedía la transmisión, la inversión que se realizó en el River Camp estuvo en torno a los 100 mil dólares. El acondicionamiento incluía el mangrullo para la TV, la logística, incluso estaba la estática oficial de la Liga Argentina ya se había abonado el operativo de seguridad. Nada de eso servirá.

No obstante, ahora habrá que sumarle el monto que deberá pagarle River a Independiente por los partidos de la Liga Argentina, que en principio serán tres: Godoy Cruz y Rosario Central, además del debut contra el Taladro. La cifra se estaba terminando de definir entre D'Onofrio y Moyano, presidentes de ambos clubes, pero rondaría entre los 35 y 50 mil dólares más por cada encuentro incluyendo el de Banfield.