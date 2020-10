River y los cambios de Marcelo Gallardo en la plantilla

RIVER1.jpg Santiago Sosa, jugador de River.

El 4-1-3-2 de River, no volvió desde que Exe viajó a Alemania: aunque es el propio Marcelo Gallardo, el que suele decir que no hay dos jugadores iguales y que es el equipo el que debe reemplazar las bajas, también es cierto que en este caso no tenía otros jugadores para cumplir el papel que tenía Pala para recuperar cerca de Enzo, soltarse para conectar con los delanteros y pisar el área por sorpresa. Sosa hizo todo eso contra Liga tras reemplazar a Nacho Fernández y así el pibe de 21 es la última transformación de Marcelo Gallardo. En River siempre fue volante central clásico y hasta jugó de zaguero: hoy arrancó otra etapa de su corta carrera como interior gracias a su vocación por ser más completo y, sobre todo, a una preparación física superadora en la cuarentena que le dio la verticalidad que le faltaba para cumplir este nuevo rol.