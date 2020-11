River y su 11 atípico contra Godoy Cruz

"No lo considero injusto porque nosotros tenemos jugadores de selección y nutrimos a otras selecciones. Pero también hace pensar que a nuestro torneo local claramente le resta importancia. Si uno quiere tener a todos para darle importancia, no los tiene y el torneo no para. Hay que darle a la competencia la relevancia que merece", sentenció el Marcelo Gallardo, DT de River no bien finalizó el 2-1 ante Rosario Central en el Libertadores de América, ya sabiendo el escenario que se le plantearía de cara a la tercera fecha de la zona 3 de la Copa de la LPF y deslizando un cierto descontento por tener que jugar en medio de una fecha FIFA. Ahora bien, ¿Cuáles son las bajas del equipo de Marcelo Gallardo contra Godoy?