Roberto Pettinato toca el saxo a la gorra en Nueva York

“Jamás pensé que la vida me llevaría por el camino de la música y después me sacaría de ella. Insólitamente la descomposición del país me devolvió a la música y si no lo hago en esta vida no puedo arriesgarme a reencarnar en un food truck”, declaró Pettinato en diálogo con Clarín, y agregó: “Nunca viví algo tan gracioso como que la gente te aplauda y te ponga dinero. Ahora soy un ser libre de ataduras”.