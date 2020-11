Rocío rompió el silencio y las redes castigaron a Iúdica

″Me cuesta caer, de hecho no caigo, pero vine porque es mi trabajo y por el afecto que te tengo a vos y a mis compañeros (haciendo referencia a Mariano Iúdica ). Tenía que estar, porque sabía que acá me cuidan y me tratan bien , así que no lo dudé. Si no era hoy, iba a ser mañana”, arrancó la blonda sobre el motivo por el cual había decidido asistir a la emisión y reveló que no veía al ex futbolista desde marzo.

Inmediatamente, y buscando aclarar diferentes versiones periodísticas, Oliva explicó que cuando terminó su paso por Flor de Equipo, un productor de Kuarzo le mostró el mensaje que ya circulaba de Jorge Rial. “Cuando salí del programa me agarro el Ruso (Raúl Slonimsky) y me dijo: ‘Mirá el tuit que puso (Jorge) Rial, dice que Diego se descompuso. ¿Por qué no llamás a alguien?’. Yo me puse a saludar gente y empecé a escuchar rumores de que había fallecido”, relató la joven.

Si bien se decía que ella se había cruzado con una periodista en ese momento, ella aclaró el por qué. “Cuando me subo a la camioneta una de las productoras de Kuarzo dijo: ‘Se murió Maradona. Por fin. Ya era hora’. Y cuando la escuche salió enojada del auto y le dije que era muy mala leche”.

Esa versión relataba que había sido la mamá de Rocío quien le había dado la novedad, pero ella lo desmintió. “Subí a la camioneta y llamé a mi mamá. Ella me dijo: ‘No te adelantes’. Yo sabía que algo pasaba porque todo el mundo me estaba llamando y me preguntaba. Pero quería que me lo confirmara ella, que sabía que me iba a decir la verdad. Así que me quedé un rato en el auto. Los chicos me preguntaron si podía volver a mi casa manejando. Y Pampita me dijo: ‘Estás shokeada y te va a costar caer’”, contó.

Después, Rocío explicó que emprendió el regreso a su hogar sin tener en claro cuál era la verdad. “Iba manejando y los autos se me paraban al lado y me decían: ‘Fuerza’. La gente sabía lo que había pasado”, contó. Y luego confesó: “Me siento muy triste. Diego fue un hombre muy importante en mi vida. Siempre lo voy a recordar bien. Fue bueno conmigo, con mi familia. Humilde, solidario, con ganas de vivir...Tengo unos recuerdos hermosos en mi corazón”.

Entonces, sin poder contener las lágrimas, Oliva aseguró: “Me amó mucho Diego a mí. Muchísimo me amó. Y eso me llena el alma”. Y contó que ella siempre había hecho lo mejor para él. Incluso, cuando le tenía que decir que no, como ninguna otra mujer le había dicho. Por eso, aunque dijo que no fue por decisión de ella que no estuvo a su lado en los últimos días, Rocío aseguró que iba a ir al velatorio de Maradona. “Necesito despedirme de él”, afirmó.

En este sentido, aclaró que necesita cumplir con uno de los pedidos del Diez: “Él tenía una frase que me decía siempre. Él quería que este hasta su último suspiro. Fue un hombre muy importante y solo nosotros sabemos cuan enamorados estábamos y cuanto cariño teníamos. Es más, eso explica él por qué terminamos bien”, continuó.

Sobre las últimas semanas de Diego, Oliva reveló que no lo veía bien y que le pareció mal que continuará su recuperación en su casa. “Yo no lo vi bien. Me canse de decirlo. Él no tenía que estar solo en su casa, tenía que estar internado. Pero yo no pude hacer otra cosa. Ahora nos duele a todos los argentinos, porque era bueno y no merecía irse así, solo como dicen que se fue, solo. Eso duele y mucho”.

“Veo esto y creo que él está en su sillón fumándose un habano, mirando fútbol. Él miraba mucho y sabía mucho de futbol”, finalizó la joven, con lágrimas en los ojos.

Papelón y enojo en las redes

Mientras Rocío contaba diferentes anécdotas con Maradona, Mariano Iúdica rompió en llanto y diferencia de lo que ocurrió con otros periodistas y conductores que se mostraron dolidos por el ex futbolista, él generó una ola de críticas.

“Mi papá lo amaba con todo su corazón. Hoy se murió una parte de mi vida y de todos los argentinos... se murió Maradona, se murió el Diego. Lloré todo el día porque mi familia es muy maradoniana. Cuando nació Dalma y Gianinna fueron la hija de todos... No puedo creer estar haciendo este programa, lloré todo el día y es el día mas triste de la Nación”, fue una de las frases que lanzó en medio del llanto.

Ante esto, las redes explotaron.

https://twitter.com/Lau_Prieto_/status/1331745560496402434 Estaba haciendo zapping y me topé con la viuda del Diego... Mariano Iudica. Señor mayor haciendo semejante papelón. — Lau Prieto (@Lau_Prieto_) November 25, 2020

https://twitter.com/SergioAraujofeo/status/1331746369363697665 Mariano Iudica llora en tv por la muerte de Maradona más que las viudas. — Sergio Araújo (@SergioAraujofeo) November 25, 2020

https://twitter.com/moskeitorLady3/status/1331746684351746051 Chicos... Acabo de hacer un zapping en América y no es de mala, entiendo la tristeza x Maradona, pero me dan ganas d agarrar un balde de agua y tirarselo el medio de la jeta a Mariano Iudica! Ni cuando murió la madre hizo eso! Hace fuerza para llorar!

QUE CRINGE! #PolemicaEnElBar pic.twitter.com/p6zRS8KEOh — Lady Moskeitor (@moskeitorLady3) November 25, 2020

https://twitter.com/PedroRugbierZN/status/1331748403244634113 No puedo creer que America, el hijo de Sofovich y Mariano Iudica usen y presionen a Rocio Oliva para que este sentada ahi a horas de la muerte de Maradona, me parece entre morboso y NEFASTO. Son nefastos @AmericaTV. #PolemicaEnElBar — Pedro (@PedroRugbierZN) November 25, 2020

https://twitter.com/moskeitorLady3/status/1331749129333202944 De no creer como Iudica está tratando d ser más protagonista q el mismísimo Maradona en el día d su muerte tratando d llorar con esa pésima actuación

Q alguien le pase el número d Mariano De Lacanal (fan de Wanda) así le da un par de tips #PolemicaEnElBar pic.twitter.com/w86SKwLNl9 — Lady Moskeitor (@moskeitorLady3) November 25, 2020

https://twitter.com/Sofyfoschiatti/status/1331749502710116352 Mariano Iudica: “Es el día más triste de la nación”



Pará un poquito!!!



Desde el gobierno no se decretó ni un sólo día de duelo por los miles de fallecidos por Covid — Sofía (@Sofyfoschiatti) November 25, 2020

https://twitter.com/LadyAMA01091892/status/1331749819346530304 MARIANO IUDICA ES OTRA VIUDA? PREGUNTO POR EL SHOW DE LAS LAGRIMAS DESCONSOLADA POR LA TELE. ESTE TIPO ESTA DESEQUILIBRADO TOTALMENTE. O ES UN CARADURA CARTONERO DE TELE. — Lady AMANDA (@LadyAMA01091892) November 26, 2020

https://twitter.com/moskeitorLady3/status/1331752143540412418 Mí familia y yo en la mesa viendo a Mariano Iúdica demostrando los dotes teatrales que Netflix aún no fichó #PorSiempreDiego#Maradona#PolemicaEnElBar pic.twitter.com/5vpbF2TU3G — Lady Moskeitor (@moskeitorLady3) November 26, 2020

https://twitter.com/UliCormack14/status/1331752900406763527 No sé qué me dió más asco, si la gente bardeando al Diego, o ver a Mariano Iúdica llorando exageradamente — Uli (@UliCormack14) November 26, 2020

https://twitter.com/CeMeGe80/status/1331747719019433986 Iúdica haciendo papelones una vez más. Llorando descontrolado ante la mirada de Rocío Oliva. pic.twitter.com/M03tI1xWkY — ⒸⒺⒸⒾ⚡ (@CeMeGe80) November 25, 2020

https://twitter.com/perezcondinga/status/1331737719442173960 Mariano Iudica sobreactuando el llanto y la emoción, una vez más. El alumno perfecto de Marcelo Hugo. #Maradona #Diego #DiegoEterno #D10S — Gonza Pérez Conde (@perezcondinga) November 25, 2020