El actor se quejó por una broma que le llegó con el delivery: "No sé si me están haciendo bullying o qué... ¿Es normal esto?".

Rodrigo Noya furioso con un conocido restaurant: "Pedí una milanesa y me trajeron un Milhouse"

Rodrigo Noya acudió a su cuenta de Instagram para manifestar su indignación por una broma que le llegó con un delivery de comida. "Yo no sé si me están haciendo buylling o qué, porque pedí una milanesa a un lugar conocido de milanesas -acá en Belgrano- y me la traen así, observen: con un Milhouse", dijo el actor en un video, al mostrar el ticket de su compra junto a un dibujo del célebre personaje de Los Simpson. "¿Es normal esto?", agregó ofendido.