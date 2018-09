Rodrigo Romero: "Siempre me decían que era hijo de Rodrigo"

El Potro. Lo mejor del amor, llega al cine este jueves y promete taquilla. De la directora de Gilda, Lorena Muñoz, se completa el elenco con Florencia Peña como Betty Olave, la madre del cantante; Daniel Aráoz como el padre; Jimena Barón como Marixa Balli, un ex amor, y Fernán Mirás como el representante.

¿Vos también te ves parecido? ¿Nunca te habían ofrecido nada?

Sí, sí, siempre me vi parecido. Y me gustaba porque él siempre fue mi ídolo. Y me habían propuesto hacer tributos y esas cosas, y la verdad es que nunca me interesó. Él es mi ídolo y lo respeté tanto que nunca me atreví a imitarlo.

No antes de esto. ¿Cómo llegaste a la película?

Como soy fanático, sigo varias páginas de Rodrigo y así me enteré. Y mandé sin imaginarme jamás que me iban a llamar. O sí, qué se yo. Pero no que iba a quedar. Fue como un juego, porque yo no tenía ni idea que podía hacer lo que hice.

Cumplías los dos únicos requisitos: ser parecido físicamente a Rodrigo y ser cordobés…

Sí, por eso. Y después fui pasando pruebas. Y al final quedamos dos y después quedé…

Entraste por la puerta grande a la actuación, ¿tuviste suerte o venías preparado?

Y sí, mucha suerte. Entré por la puerta enorme. Porque yo no tenía ninguna preparación de nada. Imaginate que estaba levantando paredes y ahora estoy haciendo películas. Es todo un sueño, un sueño de verdad. Y lo estoy disfrutando.

¿Cómo te preparaste para ser Rodrigo e incluso hasta cantar?

Esto lo hicimos entre todos porque fue un trabajo de muchos que me ayudaron a convertirme en Rodrigo y poder hacer esto. Trabajé con dos coach varios meses y también con Lorena (Muñoz), la directora. Así que lo fui haciendo. Por razones obvias, no tuve la suerte de encontrarme con él. Fue ver videos y bueno, hablar con personas que lo conocieron.

¿Y cómo fue trabajar con Ramiro Bueno, el hijo?

Fue con mucho respeto y muy emocionante a la vez. Y él me recibió muy bien y me trató muy bien. Yo todo lo hice desde el amor y desde ahí con profesionalismo. Entiendo lo fuerte que es para él y lo importante que es ser parte.

¿Y en lo musical?

Fue un gran descubrimiento de mí mismo. Porque no sólo no soy actor sino que tampoco soy cantante. O no me sabía cantante. Porque la realidad es que canto todo el tiempo en la intimidad… (La mira a Jimena Barón, que está un metro escuchando, y le dice: ¿No?)

¿Tenés ganas de formarte para seguir por este camino?

Sí, muchas. Mi idea es perfeccionarme: estudiar actuación, estudiar canto. Meterme en el mundo del arte, que es algo que me sorprendió, porque yo jamás me lo había imaginado. Descubrí en paralelo todo y estoy como fascinado, con muchas ganas.

Rodrigo era también un mujeriego, ¿en eso te parecés?

Pero Rodrigo era un potro de verdad, qué se yo. Yo no estoy a su altura en nada (risas). Ni tengo esa vida que él tuvo. Y yo no tengo esa cosa indomable como él. No me puedo comparar.

Bueno, pero ya empezaste en un romance bastante arriba con Jimena Barón.

Esto pasó y qué te voy a decir: Jimena es una bomba. Eso está a la vista. Pero además es una gran actriz y una gran mujer, una excelente compañera. Aprendí mucho de ella. Ella me ayudó mucho. Y no puedo decir más que cosas lindas de ella. Y pasó algo hermoso entre nosotros, que no se rompió, que sigue….