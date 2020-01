Rojas: "Esta chance me llegó después de trabajar mucho"

“Puede ser que el profe me haya elegido por mi velocidad para cortar sobre los costados y para cubrir a Enzo Pérez cuando se va al ataque. Yo trato de hacer lo que me piden y, si agarro la pelota, llevarla para adelante”, describió el jugador que arrancó en el once ante Independiente y Godoy Cruz en Mendoza.

Líder en la Superliga, el Millo le lleva 3 puntos de ventaja a Boca, pero para el Sicario Rojas no hay que descartar a otros equipos. “La Superliga ahora depende de nosotros, va a ser muy pareja y dura la definición, pero lo importante es que estamos bien”, reflexionó uno de los responsables de que el referente Javier Pinola haya terminado en el banco de suplentes.

River jugará como local el domingo desde las 17:35 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, que marcha 18°.

