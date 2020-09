Romina Malaspina chocó de madrugada contra un colectivo

Romina Malaspina no puede dejar de ser tendencia en las redes. Aunque esta vez no es por una polémica, por un furcio ni por sus looks al mando del noticiero de Canal 26 que conduce desde hace meses. La modelo esta vez fue protagonista de un accidente en plena madruga. Al mando de su camioneta, Malaspina chocó contra un colectivo. Aunque en un principio le desmintió a varios medios haber sido la protagonista del siniestro, hace minutos confirmó a través de sus redes que se encuentra bien y fue solo un susto.