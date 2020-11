Romina Malaspina contó el lugar más exótico donde tuvo sexo

Romina Malaspina no deja de sorprender a sus seguidores con sus actitudes y declaraciones. La ex GH primero sorprendió al cumplir con el desafío planteado por el youtuber Nicolás Odetti, más conocido como "Oscu": una cita romántica entre ambos. Ahora la conductora de Canal 26 levantó la temperatura de los que la siguen al contar intimidades de su vida sexual.

“El Gobierno recomendó que la gente tenga sexo cibernético. Yo particularmente hace años que no me saco fotos para enviarle a nadie. Me cuido mucho”, expresó Romina Malaspina al referirse a la viralización de fotos íntimas de figuras de la farándula argentina en una reciente entrevista.

Malaspina también explicó por qué opta por no tomarse ninguna fotografía íntima: “Hace poco salieron unas fotos de una chica de Venezuela y ponían que era yo. Es muy fácil que se filtren fotos. Te hackean en la cuenta de Icloud, te hackean el teléfono y hace poco me hackearon el WhatsApp. Soy muy prevenida y no tengo nada en el teléfono que me pueda perjudicar en ese sentido. No tengo idea si las videollamadas se guardan o no”, agregó en diálogo con Radio Mitre.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHGIPjzBKDu%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABACb9tBq5yGj7UrxmyjQxnjMU3fo1nJI9Soi8MumeQx4UGELM6RhprApWktLPZBjKuKc1sSaX3Fl4qOTPQ3vkXXVZAZAlKcliJynBjLLqOPb6KjmKOIrguhLLZBnRgaRwUfMhHfjMKFc0YWizZA4JZC8qY6xDMKTgZDZD View this post on Instagram this was halloween A post shared by ROMINA MALASPINA (@romimalaspina) on Nov 2, 2020 at 8:52am PST

Siguiendo con el tono sexual de la entrevista, Malaspina contó sobre lugares más extraños en los que tuvo sexo: “Sí, lugares exóticos donde tuve intimidad. Se puede nombrar. Tuve sexo en alguna isla paradisíaca”, acotó, entre risas.

Más allá de referirse a lo sexual, Romina Malaspina también hizo referencia al giro rotundo que este año dio su carrera profesional, pues dejó de ser una figura mediática que deambulaba por todos los programas de espectáculos para convertirse en conductora. Es que el Canal 26 le ofreció la conducción del noticiero que se emite por la noche y ella aceptó el desafió. “Estoy feliz en el lugar en donde estoy, fue un crecimiento enorme para mí”. Sin embargo, en las últimas horas la rubia se tomó un descanso, pero aseguran que en realidad no se trata de un tiempo de vacaciones en el canal, sino de un conflicto porque pidió una revisión de su contrato, y en Canal 26 no quieren saber nada con un aumento de su sueldo.