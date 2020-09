Romina Malaspina contó por qué negó su accidente: "Me quedé dormida"

"Con el tema del noticiero me acuesto tarde y me levanté muy temprano… y me quedé dormida", le dijo Malaspina a la periodista Sandra Borghi en un audio que reprodujeron en Nosotros a la mañana.

malaspina choque.jpg

"Al principio lo negué por mi familia, sabía que mi mamá se preocupa mucho y me venía pidiendo que tenga cuidado, como que venía advirtiendo algo y finalmente me pasó", explicó Romina.

"Me pasé de rosca con el tema de dormir poco y acá estamos con las consecuencias. Gracias a Dios no me hice nada, no estoy herida. Ya está todo solucionado con el tema del seguro y a esperar que arreglen el auto", concluyó Romina Malaspina.

malaspina auto.jpg Romina Malaspina instantes después del choque, todavía en su camioneta.

Según confirmaron fuentes policiales que acudieron al lugar, la conductora de Canal 26 chocó contra un colectivo de la Línea 166 en Avenida del Libertador y Dorrego, en las inmediaciones del Campo Argentino de Polo, en Palermo.

“Hola. A todos los que se preocupan por mí, les cuento que estoy bien, gracias a Dios. En reposo en casa. Más por el susto que por lo que sienta físicamente. Les agradezco de corazón su preocupación”, escribió en su cuenta de Twitter casi dos horas después del impacto Malaspina, luego de negarle a varios medios que hubiese participado en el accidente.

“No soy yo. Qué raro. Es el mismo auto pero de otro color: el mío es negro. El auto es parecido, pero está chocado...”, dijo al principio negando el choque.