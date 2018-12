Romina Manguel denunció que la acosaron en Animales Sueltos

La periodista contó también que años atrás sufrió una violenta situación de acoso en un estudio de radio por parte de una persona "muy pero muy conocida". Luego de aclarar que no trabajó directamente con el sujeto en cuestión, detalló: "Es un tipo exitoso, buen mozo, muy conocido que se decía familiero. Me encerró en un estudio y me apretó contra un rincón. Además le pidió a la locutora y al operador que lo dejaran solo", recordó.

"Tenía 38 años y no pude reaccionar, no supe qué hacer. La locutora y el operador sabían. Esa persona poderosa le decía a un compañero que me acompañó desde ese momento que era mi guardaespalda. No me pude defender. El no es no siempre y en cualquier momento", siguió Manguel.

"El no es no siempre. Si yo subo a tu departamento eso no quiere decir nada. Podemos comer y tomar un vino y tampoco. Y sabés qué, perdón que lo diga en estos términos, pero podemos estar los dos en bolas en un momento como álgido y yo no tengo ganas y no sigue siendo no. En cualquier momento", concluyó.

Tras sus declaraciones en la pantalla de América, Manguel acudió a Twitter para ampliar su postura.

Embed Me conmovió como a todos el testimonio de Thelma. Y me avergüenza a mi edad no animarme a contar algo muchísimo menor. Incomodo. Habitual. Pero menor. No fue para iniciar una caza de nombres. Por favor. Ni los dije ni se si lo voy a hacer. Punto. — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) 12 de diciembre de 2018

Embed Quise contar cómo esto pasa en las narices de todos y no se ve. Que están ahí compañeros de laburo amorosos y cuidadosos y pasa igual.Tal vez no fue la forma. ¿O no decía nada si no daba los nombres? No lo https://t.co/z1Cc88Oz8k hay un reglas.Pero no voy a hablar más del tema. — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) 12 de diciembre de 2018

