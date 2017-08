Rompió el silencio

Buenos Aires.-A cinco meses de la tragedia del show de Carlos “el Indio” Solari en Olavarría, que dejó dos muertos, el cantante realizó un polémico descargo y anunció que no hay posibilidades de que toque en vivo. “Momentáneamente no puedo convocar a nadie porque si alguien se llega a torcer un tobillo me van a dar cadena perpetua”, dijo el ex líder de los Redondos en diálogo con el programa Big Bang en FM La Patriada. Luego agregó: “Ahora están deseando que el juez encuentre algo”.