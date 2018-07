Rossi sigue sin convencer y Boca busca un arquero

Guillermo Sara, por su parte, tiene un pie en Newell´s buscando los minutos que en el equipo boquense ya es un hecho que no tendrá.

Uno de los candidatos es Esteban Andrada, arquero de Lanús, quien dejó más que clara su postura. “Uno siempre sueña con jugar en un equipo importante”, afirmó (para que escuche el Mellizo).

Lejos de verse intimidado por estar en el radar del Xeneize, el ex Arsenal sacó chapa: “Estoy pasando por uno de mis mejores momentos. Me gustan los desafíos y estoy capacitado para jugar en un equipo importante”.

“Me dijeron que estaba la posibilidad de que el Villareal me comprara y que me diera a préstamo a otro equipo de España. Después surgió la posibilidad de Boca. Lanús me dijo que si aparecía una oferta me iba a dejar ir”, señaló.

“Uno está en el lugar que está y trata de defenderlo día a día. Tengo que estar tranquilo, hago oídos sordos a todas las críticas”.Agustín Rossi, Arquero de Boca, cuestionado desde hace tiempo.

Marchesín, 10 palos verdes

Otro de los que volvió a sonar es el nombre de Agustín Marchesín, a quien lo tasaron en 10 millones de dólares. El arquero está esperando que Boca haga la oferta inicial y así comunicarle al América que quiere cambiar México por Argentina.

También aparecieron nombres insólitos, como el de Eiji Kawashima, quien se destacó en el seleccionado de Japón en Rusia 2018 y fue uno de los candidatos que le acercaron a la dirigencia del Xeneize. Además, el arquero también le hizo un guiño a Guillermo: “Sería un placer”, aseguró el japonés.

“Boca es uno de los clubes más grandes del mundo y lo conozco de chico”, agregó. Tiene 35 años, jugó tres Mundiales y las últimas dos temporadas formó parte del plantel del Metz de Francia.

Con custodia, por amenazas

La decisión que tomó Mauro Zárate de dejar Vélez para ir a Boca ya tiene repercusión en la Justicia. Es que a raíz de una denuncia por amenazas en las redes, Patricia Bullrich le puso seguridad al delantero y a su familia. Además, la Policía cotejó en el club de Liniers datos de personas identificadas con el padrón de socios.