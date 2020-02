Russo sobre Gallardo: "Que tenga pronta recuperación"

FOX Sports Colombia on Twitter EL MENSAJE DE RUSSO PARA GALLARDO#AgendaFOX | El entrenador de Boca le deseó una pronta recuperación a su par de River y además envió sus condolencias a la familia de Marcelo Pagliaccio, periodista argentino que falleció en Brasil. pic.twitter.com/gih5uUgwfP — FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) February 6, 2020

Además, Russo habló de todo y explicó algunas decisiones técnicas en tomó en los últimos partidos. Dijo que no está apurado para que vuelva a la titularidad el arquero Esteban Andrada, se refirió al momento de Pol Fernández y Emanuel Reynoso, el caso puntal de Ramón Ábila, quien no tuvo minutos oficiales este año.

Sobre el regreso de Andrada: “Trabajó bien los últimos dos días. No tenemos ningún apuro, hay que manejar los tiempos y bajar las ansiedades de los jugadores, que están bien y quieren jugar".

Sobre Wanchope Ábila: “Está considerado de la forma que tiene que estar, está trabajando y en este momento no le toca. Lo nuestro aun no empezó, con todo lo que tiene que jugar Boca. Necesitamos a todos bien, la idea es pelear el torneo, la Copa es importante”.

Sobre Pol Fernández: "Está bien, ansioso, hay que bajarle la ansiedad y quiere hacer todo rápido. Hay muchas cosas que cumple y hay que seguir buscando".

Sobre Reynoso: "Lo considerás casi titular y no juega. El otro día estaba para entrar, pero no pudo por situaciones del partido. La idea es que se consolide".

Russo también se refirió al fallo del TAS, sobre la final de la Copa Libertadores del 2018 y dijo que era un tema que no se tocaba en el plantel. "No hablamos de eso con los jugadores. Hablamos de lo que viene, nada más. Del pasado no podemos hablar, sino de lo que tiene que venir, nos enfocamos exclusivamente en eso", aseguró.

Pensando en Atlético Tucumán, partido que si Boca gana alcanza a River en la cima de la Superliga, ya que su rival directo, juega el domingo, Russo sostuvo que hay que "bajar la ansiedad".

La probable formación de Boca sería con Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Izquierdoz y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano.

