Este incidente involucró también a immie Johnson, Martin Truex Jr., Bubba Wallace, Alex Bowman, Tyler Reddick, Matt DiBenedetto, Ross Chastain, Austin Dillon, Kurt Busch, Justin Haley, Ryan Blaney, Ty Dillon, Chris Buescher, Brendan Gaughan y John Hunter Nemechek.

Después, durante el giro final en el tiempo extra, Ryan Newman protagonizó un roce con Denny Hamlin y Blaney. El Ford Mustang nro 6 golpeó el muro exterior, comenzó a volcar y luego fue embestido durante su vuelo por otro competidor. Además, sufrió un principio de incendio.

Denny Hamlin wins Daytona 500 as Ryan Newman’s car flips on last lap | NASCAR ON FOX HIGHLIGHTS