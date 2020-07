"Salía borracha y decía que el que quiera andar armado, que ande armado"

Lo mismo hizo el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pero Santoro advirtió que el funcionario "también salió a decir que era una locura que la sociedad civil tuviera armas". "Es una diferencia susancia con Patricia Bullrich , que en algún momento, cuando salía borracha de los restaurantes, dijo: 'el que quiera andar armado, que ande armado; y el que no, no'. Esa es una respuesta irresponsable que Berni no tuvo", afirmó el asesor ad honorem de Alberto Fernández, en referencia a unas declaraciones de la exministra macrista en 2018.

Respecto a la controversia desatada por el caso del jubilado, Santoro postuló: Robar está mal y matar está mucho peor. Pienso que la gente no tiene que estar armada, pero también me pongo en la piel del tipo al que le clavan un destornillador y se enloquece. No es un tema lineal ni podemos ser tan simplistas. Obviamente no estoy de acuerdo con que la propiedad privada sea más importante que la vida, pero también hay que ponerse en el lugar de una persona que sufre una agresión y tiene una reacción violenta”.

Además, consideró que las “reacciones en la sociedad argentina no van acompañadas de racionalidad, porque hace muchos años estamos alterados”. Agregó que si bien “condenar el asesinato es lo primero que deberíamos hacer; y después condenar el robo”, es un tema “complicado”.

La respuesta de Bullrich y del Pro no tardaron en llegar. "Jorge es herrero. 5 delincuentes vulneraron 3 veces las rejas que construyó. Que los asesores del presidente discutan lo que digo en vez de preocuparse por la inseguridad habla más de ellos que de mí. Yo estoy con las víctimas; expliquen ustedes de qué lado de la seguridad están", escribió Bullrich en su cuenta de Twitter, junto a una nota sobre los dichos de Santoro.

"No es la primera vez que desde el oficialismo surgen declaraciones irrespetuosas hacia integrantes de @proargentina. Estamos dispuestos a debatir ideas, no a intercambiar chicanas", aseguró el bloque macrista desde sus redes sociales.

Por su parte, Santoro repicló el polémico video de 2018, donde Bullrich planta bandaera a favor de la tenencia de armas y escribió: "Mira @PatoBullrich después de cenar le puede pasar a cualquiera, pero el problema es q eras ministra de seguridad cuando decías q la gente podía armarse. Siempre hay q estar del lado de la víctima, pero también del derecho y las cosas q dijiste esa noche fueron muy peligrosas"