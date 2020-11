Salvaje ataque a dos jubilados para robarles los ahorros en su casa

Esta mañana, los dos jubilados, ambos de nacionalidad italiana y vecinos de más de 50 años en Luis Guillón, contaron a la prensa en la puerta de su casa que fue un robo "muy violento", que los ataron con alambre y que revolvieron y desordenaron toda la casa para llevarse solo 5.000 pesos y otros objetos de valor.

"Yo fui para hacer entrar al perro y no me di cuenta de nada. Antes de eso habían tocado timbre. Yo deje la puerta abierta y no alcanzo a entrar y tres tipos encapuchados detrás mío me decían 'callate, callate, callete'", contó Gerardo sobre el momento en que fue sorprendido por los ladrones.

jubilado vendado.jpeg Los delincuentes golpearon a los dos jubilados. Buscaban ahorros que no existían en la casa.

La mujer aseguró ante la prensa que eran “tres diablos que parecían la muerte, vestidos todos de negro”, y que la ataron junto a su esposo “de pies y manos” y les empezaron a pedir “pesos y dólares”.

El hombre agregó que le pedían "dólares", pero que él sólo tenía "5.000 pesos" y que les dijo a los delincuentes: "La puta que te parió, soy italiano pero vine a los 18 años, ¿qué jubilación querés?". "Me pegaron piñas, patadas y me pegaron por todos lados. Yo creo que subieron por un pilar de un vecino. Se ve que ellos ya venían estudiando cómo entrar y estuvieron más o menos dos horas", se lamentó.

Por su parte, Nelly contó al canal Crónica TV que en un momento del asalto "los delincuentes tocaron la pandereta y bailaron" al lado de ellos y que en todo momento "pedían plata y dólares". "Mi marido les decía 'qué mierda querés' y le pegaban una y otra vez" y a ella le alcanzaron "un vaso de agua".

Por su parte, el hombre señaló que a los delincuentes les dijo que eran jubilados y que no tenía más dinero, y por esa razón, lo golpearon salvajemente. “Siento el dolor que hayan entrado en mi casa sin motivo. Soy un jubilado de 82 años, qué puedo tener”, se lamentó el hombre con el canal Todo Noticias..

Y su esposa agregó: “Es una persona que trabajó en una fábrica, qué dinero puede tener”. La mujer explicó que luego de dos horas, los asaltantes les pidieron las llaves de la casa para escapar y los amenazaron con regresar. Al rato, la mujer pudo liberarse las piernas y con las manos logró encontrar entre un montón de ropa apilada el control remoto para activar la alarma. Al escuchar la alarma, una vecina del matrimonio ingresó al domicilio y los socorrió.

golpes.jpeg Los delincuentes golpearon a la abuela, de 72 años.

El matrimonio de jubilados contó que ya había sufrido otro robo, pero en esa oportunidad no estaban en la casa. "Fueron muy violentos y se fueron por la puerta de adelante abriéndola con las llaves", agregó la jubilada.

Gerardo se lamentó por lo sucedido y con enojo le dijo a la prensa: "Yo soy una persona que cree en la justicia pero si las autoridades hicieran las cosas bien, no pasarían estas cosas. Porque la policía los atrapa y al otro día la justicia los larga a las calles otra vez".

"Dos de mis hermanos pasaron por hechos de inseguridad y los mataron. No sé qué piensan ellos. Somos italianos o europeos pero no tenemos toda la plata. Me rompí el traste haciendo mi casa y ahora tenemos que vivir encerrados. El país ya no da para más", se lamentó el hombre.