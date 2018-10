Sampaoli: "Cada partido era un sufrimiento"

El técnico se mostró alejado de las confrontaciones y polémicas, aunque reconoció que se realizó la famosa reunión por el comando compartido con los jugadores, restándole importancia al hecho. “El problema no son las reuniones, el problema es que las reuniones se vuelven públicas. Fue un momento muy complejo”, aclaró el ex seleccionador de Chile.

En el transcurso de la extensa nota periodística, fue inevitable no referirse a Lionel Messi, ante quien reconoció estar obligado a no tener margen de error. Y en relación con el grupo y el 10 en particular expresó: “Tenía una mochila demasiado pesada por la obligación de ganar el Mundial”.

Siempre en la misma línea de pensamiento, reconoció que “cada partido era casi un sufrimiento” y que en ese estado era “difícil hacer surgir el talento”.

La nota es como la vuelta al ruedo para un nombre que previo al Mundial había sumado pergaminos.