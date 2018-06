"Fue muy taxativo el presidente del deliberante (Guillermo Monzani) sobre esta votación, no fue aprobada la insistencia, se llamó a un cuarto intermedio y la oposición hace un planteo de recurrir a la justicia. Está en todo su derecho", sostuvo en diálogo con LU5 el concejal oficialista Francisco Sánchez, quien al momento de la votación se ausentó de la sala.

El edil de Cambiemos indicó que hay una contradicción entre los artículos 76 y 67 de la Carta Orgánica de la ciudad de Neuquén a la hora de la votación.

"Hay una contradicción entre un artículo y otro y siempre se ha utilizado el 67. Expresa, con mucha claridad, que tiene que ser los 2/3 de la totalidad del cuerpo. Si estuviéramos presente los concejales de Cambiemos, uno, dos o ninguno, de todas formas no alcanzaban los 12 votos", explicó Sánchez.

Insistió con la que oposición nunca iba a obtener los 12 votos, por lo que entiende que es anecdótico si los concejales están o no sentados en sus bancas.

El artículo 67 de la carta orgánica especifica: "Insistir con dos tercios (2/3) del total de sus miembros en la sanción de una ordenanza vetada por el órgano ejecutivo". En cambio el artículo 76 establece: "Si el Concejo Deliberante lo confirmase con el voto de dos tercios (2/3) de los miembros presentes pasará, convertido en ordenanza, al órgano ejecutivo para su publicación".

Puntualizó que si se considera aplicar el artículo 76, "los presentes éramos 18 ndependientemente de estar sentados o no en la banca. No se necesita estar sentado en la banca porque en el sistema figuramos los 18 como presentes". Y dijo que la oposición busca "mediatizar una cuestión. No fue aprobada, no hay posibilidades que se insista, no hay argumento válido".

E indicó que no fue aprobada la insistencia y eso es lo que van a recurrir ante el TSJ.