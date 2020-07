Santa Fe: 27 años de trabajo arruinados por un robo en su taller mecánico

Taller mecánico herramientas robo Santa Fe.jpg

Contento porque su padre no escuchó ruidos y no resultó herido ante el hecho de inseguridad que se vivió en su taller de Santa Fe, Pocovi relató a un medio de comunicación que cuando cerró su local el lunes, a las 6 de la tarde, las cosas parecían normales. Pero la sorpresa se la llevó al día siguiente. “Cuando regresé ayer a las 8 de la mañana vi que la reja estaba arrancada, que habían entrado por la ventana y me habían robado las herramientas. El que abrió fue mi viejo y la verdad es que hoy es un día para estar contento porque lo tengo vivo”, señaló.

"No sé si podré volver a juntar el dinero para comprarlas. ¡Ya estoy grande! ¡Estuve 27 años trabajando para armar mi taller", dijo visiblemente angustiado Adrián Pocovi.

Desesperado por la realidad que le ha tocado enfrentar por el robo de sus herramientas, que estima tenían un valor de 400.000 pesos, Adrián decidió hacerles un pedido a los delincuentes que entraron con escaleras al taller mecánico ubicado en las calles Peñaloza y Risso. Puso un cartel a la entrada del negocio, junto a su número de teléfono, para comprarles a los ladrones sus instrumentos de trabajo.

“Espero que me llamen, que me digan lo que quieren porque estoy dispuesto a pagar algo coherente para poder recuperar mis herramientas”, aseguró el dueño del taller de la ciudad de Santa Fe.