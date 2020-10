Santiago Sosa: "casi me voy de River"

"Marcelo me felicitó, estaba muy contento por las ganas con las que entré. Él me dio un mensaje que, por suerte, lo pude captar dentro de la cancha. El equipo viene funcionando bien , está aceitado y para el que entra de afuera las cosas son más fáciles, comentó en una charla con ¿Cómo te va? (Radio Colonia). Después de más de dos años de su debut ante Racing, este presente es como un verdadero renacer después de atravesar momentos de dudas e incertidumbre.

RIVER SANTIAGO SOSA.jpg Santiago Sosa es una de las grandes promesas de River.

Con tantos jugadores importantes en su posición, Santiago Sosa analizó la posibilidad de irse para encontrar continuidad y confesó que casi pasa a otro equipo del fútbol argentino. "Estuve a punto de irme a Independiente, pero por algunos motivos no se dio. Lo del Everton de Inglaterra (se iba a ir por 15 millones de euros) fue algo muy concreto que no se terminó dando porque no tenía la ciudadanía europea para irme a jugar allá. En ese momento me dolió que se cayera el pase, pero ahora ya cambié la mentalidad y estoy muy contento en River", agregó.

Santiago Sosa, Canterano de River y antiguo integrante de los seleccionados juveniles de AFA (disputó el Sudamericano de Chile y el Mundial de Polonia 2019) es otro de esos futbolistas a los que el Muñeco ha llevado de a poco para apostar por ellos en el momento exacto. "Sosa viene evolucionando muy bien en su juego. Es un volante central, pero lo venimos trabajando como interno porque no teníamos variantes ahí. Se ha adaptado muy bien y es una alternativa clara", lo elogió Gallardo.