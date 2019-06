Antes ya lo había catalogado al volante del Sporting Lisboa y a Guido Rodríguez, con quien en principio Acuña competía por el puesto, como “jugadores importantes, puedo contar con ellos en cualquier momento”.

“El equipo lo tengo decidido, lo jugadores lo saben. Pero no lo voy a decir porque sería darle una ventaja al técnico de Qatar”, señaló Lionel cuando se le preguntó por el equipo.

De todas formas, la probable formación de Argentina para el decisivo cotejo de este domingo a las 16 sería Armani; Casco, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, Acuña; Messi, Agüero y Lautaro Martínez.

Embed #SelecciónMayor @lioscaloni en conferencia : "Tenemos que pasar página respecto a los otros partidos que jugamos, corrigiendo errores. Estamos bien psicológicamente, porque todavía tenemos opciones de avanzar a la siguiente ronda". — Selección Argentina (@Argentina) 22 de junio de 2019

Por otro lado, Scaloni se refirió al rival: “Qatar es un rival difícil, que juega bien al fútbol. Ganó una Copa Asia con rivales de nivel. Pueden jugar de manera ofensiva o también nos pueden esperar. Estamos trabajando las dos maneras para que no nos sorprendan”.

Embed

La polémica con Menotti

En otro orden, el entrenador habló de uno de los temas más polémicos, el papel de César Luis Menotti, director de selecciones nacionales y las supuestas diferencias con el Flaco, ausente en la competencia: “No hay ningún debate sobre este tema. Sabemos que Menotti está mal, no hay debate, está enfermo. Estamos en contacto y está todo bien. Tenemos una gran relación y no me parece que sea un tema de debate”, expresó.

Embed #SelecciónMayor @lioscaloni en conferencia : "Los primeros minutos (de los partidos anteriores) logramos hacer nuestro juego, pero quizás hubo errores que luego generaron desconfianza. Tenemos que ser pacientes y agarrar confianza". — Selección Argentina (@Argentina) 22 de junio de 2019

Menotti había disparado contra un sector de la dirigencia de los clubes que no ceden jugadores y, además, opinó en algunos medios sobre cuestiones futbolísticas de Argentina.

LEÉ MÁS

¡Gracias hermano!: Brasil goleó a Perú y ya no dependemos de nadie

"Cuando Marcos juega mal le digo, ¿de qué estás cansado si no la tocaste?"