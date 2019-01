Scarlett Johansson se rindió ante los videos porno con su imagen

"No hay nada que pueda evitar que alguien corte y pegue una imagen mía o de cualquiera, ponerla en un cuerpo diferente y hacerlo parecer lo más realista posible. El tratar de protegerte a ti mismo de Internet y su depravación es básicamente una causa perdida", agregó la intérprete de Her que ha sido víctima de este tipo de montaje en más de una decena de ocasiones, uno de los cuales obtuvo más de 1.5 millones de visualizaciones, al ser vendido como una película casera filtrada.

"Internet es uno de los tantos lugares donde el sexo vende y donde las personas vulnerables pueden ser un objetivo. Cualquier hacker puede robarte la contraseña y robar tu identidad", adviertió la actriz. "Es solo cuestión de tiempo antes de que cualquier persona pueda ser víctima de este tipo de manipulación" , afirmó.

En 2011 Scarlett fue parte de las más de 50 estrellas, cuyas fotografías personales fueron filtradas por un hacker llamado Cristopher Chaney. Las imágenes, en las que la actriz aparecía desnuda, se viralizaron en las redes y terminaron con una sentencia de 76.000 de multa y 10 años de prisión para el filtrador.

“Solo porque estés en el ojo público o porque seas actriz y hagas películas no significa que no seas dueño de tu propia privacidad. No importa el contexto, cuando eso se vulnera sientes la injusticia, sientes que está mal”, manifestó.

Si bien la actriz teme que ya sea demasiado tarde para que cualquiera pueda protegerse de este "abismo virtual sin ley", afirmó que el daño causado a su imagen es mucho menor del que la gente cree. "Por más denigrante que esto sea, lo cierto es que no me afecta tanto como la gente asume, porque no soy yo en una película porno", remarcó. "Para mí es inútil [intentar solucionarlo], pero claramente es diferente para alguien que puede perder su trabajo si su imagen es utilizada de esa forma", concluyó.

