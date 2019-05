Luego Pecoraro publicó en Twitter parte de unos audios que le envió El diez. "Seguí teniéndola adentro.. usaste que yo te Usaste que yo te bardée en televisión", se lo escucha decir al astro del fútbol.

También los de Verónica Ojeda.

Horas después Infobae consignó que Maradona discutó con Ojeda luego de que la madre de su hijo menor lo descubriera intercambiando mensajes con Rocío Oliva, de quien se separó en diciembre pasado.

"Yo no soy un pegador, pero era para arrancarle la cabeza. Me hizo de todo", decía Diego sobre su ex, que le inició una demanda millonaria por los seis años que estuvieron en pareja.

Verónica regresa al país este lunes acompañada por su hijo, sus padres y Lili y Belén -la hermana y sobrina de Diego-, según informaron en Intrusos. Diego lo hará mañana a las 21, para someterse a una cirugía por una lesión en el hombro que arrastra desde que vivía en Dubai.

Por otro lado, ante el estreno en el Festival de cannes del documental Diego Maradona de Asif Kapadia, quien describe al Diez como "rebelde, héroe, estafador y Dios" , el DT salió a manifestar su rechazo hacia la producción .

"Yo no estafé a nadie. si ellos quieren ponerle eso para atraer al público, están equivocados. No vayan", dijo diego en diálogo con Univisión.

