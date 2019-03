"Y nadie dice nada...de las menores de edad. Pero como es Maradona....no?", lanzó desde su cuenta de Twitter Yanina Latorre al replicar las escandalosas fotos que aparecieron luego de que el abogado Matías Morla confirmara el pasado fin de semana que el Diez tiene tres hijos más en Cuba (este lunes el letrado reveló la existencia de un cuarto descendiente cubano).

La esposa de Diego Latorre se mostró indignada porque a Maradona "se le deja pasar todo" y lo comparó con Moria, al replicar mensajes de sus seguidores.

Este lunes Yanina cruzó a Jimena Cyrulnik en una nota en Los ángeles de la mañana, luego de que la modelo hablara de su experiencia con Rodrigo Bueno y el astro del fútbol en Cuba y justificara actitudes desubicadas de Maradona hacia las mujeres con el pretexto de que es parte de su personalidad.

"Pará Jimena, vos que sos una mujer bastante feminista, no me parece justificar y decir 'vieron como es Diego'. Me parece una falta de respeto total que un tipo casado, porque estaba con Claudia (Villafañe) en ese momento, le esté tiroteando a otra mujer", manifestó la panelista de LAM.

"Le chupan las medias a Maradona,. Lo llega a hacer otro tipo lo denuncias por violencia de género. Me parece un horror", exclamó, mientras que Cinthia Fernández sumó: "Es un baboso, dejemosló de idolatrarlo".

"Claudia entendía que Diego era como era", contrapuso Cyrulnik, dando a entender que Villafañe estaba al tanto de todas las infidelidades de su ex pareja y la actitud que tenía con las mujeres. "No lo entenía tanto porque no la pasó bien, de ahí a natralizarlo, me parece un horror. llega a ser otro y es un acosador". "No podemos decir 'vieron como es él'", relcalcó Yanina.

