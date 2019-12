Fuerte descargo

"Vi el video, si no me conocés parece que esperaba para llorar", fue la respuesta de la participante del certamen. Luego Karina se defendió diciendo que el homenaje realmente le afectó: "Esto pasa cuando se juzga sin conocer. En TV no todos somos caretas. A mí me importa poco si me enfocan. Estas cosas tocan y duelen mucho".

Finalmente, la ex pareja del Polaco se puso más picante: "Casi me agarra un ataque de nervios. Venía llorando desde antes de entrar. A esta altura dijeron tantas cosas feas de mí, que me ayudaron mucho, porque ahora me importa una mierda que sigan hablando".

El Kun Agüero reveló que todos en el estudio estaban conmocionados por el homenaje y por la situación de Fede Bal debido a la muerte de su padre, Santiago.

