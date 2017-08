Se cayó el pase de Jeldres al Rojo

En principio, el jugador de 21 años se entusiasmó con la idea de tener su experiencia en el Federal A pero sabía que eso dependía de las negociaciones que no llegaron a buen puerto.

“Estuve cerca de ir. Me hubiera gustado desde lo deportivo pero yo le había dicho a Sobisch que Silva iba a decidir”, dijo Jeldres a LM Neuquén y rápidamente agregó: “No se pusieron de acuerdo y acá estoy cómodo, me siento bien en Maro. Si se llegaba a un arreglo estaba perfecto, pero no se pudo y la verdad que me siento feliz, es como estar en mi casa y qué mejor que jugar en casa”.

La familia es lo primero

El jugador además evaluó su presente para quedarse en el oeste neuquino. “Tengo un nene de cuatro meses y eso también influyó para quedarme porque en el Rojo tenía que entrenar a doble turno y le iba a sacar tiempo a mi hijo. Por eso tampoco fui a Cruz del Sur, ”, se sinceró Jeldres, que ahora piensa en sus nuevos objetivos.

“Soy joven y sé que voy a tener otras chances. Ahora mi mente está puesta en ascender con Maronese al Federal B”, afirmó el goleador, que seguirá rompiendo redes en Maro.

Viene lento

Porra aún no arregló con el club

Todo indica que no habrá problemas, pero el referente de Independiente Lalo Porra todavía no arregló su continuidad en el Rojo y encendió la alarma, de acuerdo a la información de Radiodeportes por LU5. Sí lo hicieron otros jugadores del club, como Berra y Villa.