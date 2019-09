En las últimas semanas, la empresa Expreso Los Andes redujo las frecuencias a la mitad ya que no llega a cubrir los gastos. "No se puede trabajar, no me alcanza para cumplir con todas las obligaciones. Es una situación compleja que nos llevó hace dos meses a pedir preventivo de crisis", aseguró el presidente de la firma, Rubén Cáceres, en contacto con LU5.