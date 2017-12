Según informó la Policía, la abuela recibió un llamado de una supuesta nieta, quien le dijo que debía sacar todo su dinero ya que se venía una crisis financiera y que dos amigos irían a buscarla.

Inmediatamente, la mujer alertó del hecho a la Comisaría Séptima, quienes fueron a la zona y detuvieron a dos sospechosos: uno que observaba las viviendas y buscaba una dirección, y otro que lo esperaba en un auto.

Ambos jóvenes, de 24 y 25 años, quedaron detenidos y fueron trasladados a la Comisaría. El auto, un Volkswagen Gol Trend, fue secuestrado y quedó alojado en el mismo lugar. Allí se realizó una requisa autorizada por el Juez de Garantías y se encontró una agenda que contenía datos de la mujer.

No pasó mucho tiempo desde que en Plottier se encendió la alarma tras conocerse un hecho similar. El pasado 12 de noviembre, secuestradores virtuales le exigieron a un hombre de 69 años una gran suma de dinero para no matar a su hijo. En este caso, la víctima también descubrió la maniobra pero no intervino la policía.

LEÉ MÁS

Plottier: fallido secuestro virtual enciende la alarma

Los secuestros virtuales ponen en alerta a Centenario

Recomendaciones de la Policía: cómo actuar ante un secuestro virtual