Se filtran datos de la escandalosa separación de Jésica Cirio y Martín Insaurralde

Hace unos días Jésica Cirio salió a desmentir la crisis con Martín Insaurralde . Sin embargo, los rumores son cada vez más fuertes y la separación del matrimonio después de diez años de amor parece ser un hecho confirmado . La conductora de Morfi estaría separada del actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y ya no vivirían en la misma casa.

Jésica Cirio Familia.jpg Jésica Cirio junto a Martín Insaurralde y su pequeña hija Chloé.

A mediados de la semana pasada Cirio habló desde un móvil de Intrusos, donde detalló todo su trabajo actual: el regreso de La Peña de Morfi y su incorporación a la plataforma de streaming Piso 18. Pero su semblante cambió cuando le consultaron sobre su situación sentimental.

La modelo no quería hablar de la crisis que atraviesa con Insaurralde y por eso se puso seria para decir "ya lo desmentí, no spe de donde nace eso- Estamos trabajando mucho los dos, pero no tengo ni idea de dónde salió eso".

Al volver al piso, lejos de hacerse eco de las palabras de Jésica Cirio, la panelista Mayte Peñoñori reafirmó la versión y ratificó lo dicho por Marcela Tauro. "A mí me cuentan que ella está buscando una casa por Zona Norte, en Nordelta, y los rumores de separación son muy fuertes”, dijo la periodista. Algo que ahora, con el correr de los días, estaría confirmado por la presencia constante de Jésica en su departamento del barrio Las Cañitas.