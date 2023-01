El motivo por el que Marina Calabró está indignada con la serie de Ricardo Fort

En un diálogo con el programa A la tarde, la periodista dio terribles declaraciones: "Yo creo que el manejo de producción fue absolutamente desprolijo. Me convocaron hace poco para hacer una especie de alfombra roja, desfilando como en una premiere y en donde tenía que opinar qué pensaría Ricardo. Yo salí de ahí y llamé a Graciela Alfano, que también estaba, le dije que fue un cachivache. A mí me vendieron gato por liebre, a no ser que a mí me hayan agarrado muy distraída y no haya entendido nada... si sabía que era así, no lo hacía".