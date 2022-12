Marina Calabró recordó cómo la trató una mujer en América: "Ella conmigo fue arbitraria e injusta"

“Por suerte algo que puedo destacar es que el vínculo con Iliana no se vio agravado aun habiendo pasado momentos difíciles”, aseguró Marina quien hoy sigue teniendo una excelente relación con Iliana.

“De lo que sí me arrepiento es de haberme sobreexpuesto como lo hice. No supe cómo manejar todo, lo hice verdaderamente mal y quede presa del negocio de la tele”, admitió antes de destacar que el propio Jorge Rial la ayudó y la aconsejó de que bajara un poco la exposición por un tiempo.

A quién no recuerdo de buena manera es a Liliana Parodi, quién en ese momento trabajaba como directora de América. “Un día me dijo ‘si querés faltá a Infama pero a Intrusos tenés que ir. Lo digo yo’. Una crueldad. No sé si lo conté una vez. Del Moro y Rial son testigos. Ella fue arbitraria e injusta. No sé si es lo que la define, pero así lo viví yo”, aseguró aún enojada Marina.