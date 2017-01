La ruta la conocían porque viajaban casi todos los meses de San Juan a Córdoba para visitar a sus parientes de Jesús María. Llevaban comida, para almorzar y cenar por si se les hacía tarde, y tenían combustible de sobra. Sin embargo, un error de cálculo alejó del camino correcto a Rosalía Arbó y Ramón DVirgilio, una pareja de jubilados de la capital sanjuanina, y el desenlace resultó fatal. Su Renault 9 gris plata quedó atascado en medio de una salina por la que suelen pasar camionetas 4X4 y murieron. Si bien las autopsias recién se harán hoy, familiares del matrimonio creen que fallecieron por deshidratación. “Es una zona inhóspita de calor extremo: la temperatura suele alcanzar los 50 grados”, cuenta a Clarín Oscar Arbó Aravena, yerno de los ancianos.

Salieron de San Juan el jueves a las 10 de la mañana con la intención de llegar de día y disfrutar junto a sus familiares del Festival de Jesús María, en Córdoba. La última vez que se comunicaron fue a las 19.25 de ese mismo día. Para ese momento, ya habían comenzado los problemas. “Me dijeron que estaban volviendo por la ruta 38 hacia Cruz del Eje, que es donde debían empalmar con la autovía 16, porque se habían pasado. Estaban preparados para ese viaje y llevaban de todo: tenían agua y alimento. Sabemos que comieron unas milanesas. También galletitas y mate”, suma Oscar.

La dificultad con la que se encontraron o, en realidad, la primera de ellas, fue que, al pasarse, se hizo de noche. “Y al retomar, los caminos no estaban señalizados y, como estaba oscuro, se confundieron”, precisa el yerno del matrimonio. Así fue que se desviaron por un camino de tierra, sal y barro por el que suelen circular sólo camionetas. “Ellos iban en su Renaut 9 (patente TGP 757) modelo 95 que, a pesar de sus años, estaba en muy buenas condiciones”, detalla.

Fue por esa senda, en la que avanzaron sin saberlo para el lado contrario a Jesús María, el auto quedó atascado “en una canaleta que se creó después de una lluvia” y no hubo forma de salir de ahí. “Ya habían pasado de GNC a nafta pero todavía les quedaba medio tanque. Por lo que nos dijo el equipo de criminalística, pasaron la noche dentro del auto y llegaron a desayunar. Al parecer, por la mañana del viernes Ramón salió a buscar ayuda”, sigue Oscar y destaca que no pudieron avisar que estaban perdidos porque en la zona en la que los hallaron no había señal y, finalmente, se quedaron sin batería.

El matrimonio habría fallecido el viernes, según el relato de su yerno. “Creemos que no resistieron el calor. Además, ambos sufrían de presión alta”, agrega en referencia a la salud de las víctimas, ambas de 72 años. Tras una intensa búsqueda, que incluyó la presencia de bomberos, policías y perros de rescate, el lunes al mediodía dieron con el cuerpo de Rosalía junto al Renault 9. Estaba en una salina que se conoce como Bañados de Unquillo, a pocos kilómetros del límite con Catamarca. Ayer, luego de rastrillar el área con un helicóptero, encontraron los restos de Ramón, a 2 kilómetros de los de su mujer.

“Estamos tristes, teníamos una relación muy cercana con ellos. Habíamos pasado las fiestas todos juntos en San Juan. Esperamos que difundir lo que les pasó sirva para que los políticos se ocupen de las rutas, mejoren la señalización y las iluminen”, resume Oscar, que ahora espera el resultado de las autopsias para poder velar y enterrar al matrimonio.