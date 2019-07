Se triplicaron las vasectomías y crece el interés en los jóvenes

Si bien en su mayoría son hombres juntados o separados que ya son padres quienes se inclinan por esta técnica, en uno de cada diez casos los que la eligen son menores de 40 años que no tienen hijos y ya resolvieron no hacerlo.

Según datos de la línea de consulta 0800 Salud Sexual, regulada por el Estado, en 2018 hubo más pedidos de información por vasectomías (580) que por ligadura de trompas (354), un hecho sucedido por primera vez. Los procedimientos se triplicaron en un año: en 2017 se habían hecho 181, mientras que en 2018 se realizaron 565. Sin embargo, aún son muchas más las ligaduras informadas por las provincias a la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva dependiente de la cartera de Salud de la Nación. Fueron 14.590 en 2018.

Gastón Rey Valzacchi, jefe de Andrología y Reproducción del servicio de Urología del Hospital Italiano, de Buenos Aires, explicó que el pico de edad de los que deciden hacerse la vasectomía se ubica entre los 40 y 50 años y que, en su mayoría, son hombres que ya formaron su familia y no pretenden tener más hijos. Sin embargo, un 10% de los que se la practican no alcanzan las cuatro décadas y no son padres. “Se trata de jóvenes que no sienten la necesidad de cumplir con el mandato. Vienen bastante informados y con la decisión tomada. Igualmente, nosotros tenemos una charla previa a la intervención en la que les contamos cómo es el procedimiento y qué implica”, comentó el especialista, quien recalcó que aunque se realicen el procedimiento “hay que seguir cuidándose con preservativo de las enfermedades de transmisión sexual y que si bien se puede revertir en el 85% de los casos, se debe tomar esta práctica como definitiva”.

En otros casos, los hombres llegan al consultorio con la vasectomía como una “decisión consensuada con la pareja”. “Pasa en la mitad del total, son hombres que ya tienen hijos. Por alguna razón, sus mujeres no pueden utilizar otro método, por ejemplo, por un tema hormonal. También lo hacen porque se enteran de que la ligadura es más compleja que la vasectomía”, reveló Rey Valzacchi.

El preservativo se utiliza igual

Aunque un hombre se realice la vasectomía, la utilización del preservativo continúa siendo esencial para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. “Es un método anticonceptivo pero no funciona como barrera para las enfermedades como VIH, sífilis y hepatitis, entre otras”, enfatizó Milena Mayer, uróloga especialista en andrología y reproducción. “Es fundamental el uso del preservativo en las relaciones sexuales ocasionales o ante varios vínculos de personas”, agregó.