De todas maneras, la “politóloga” bajó los decibeles sobre el nuevo rol que podría afrontar. “No soy Mariano Grondona ni quiero ser una periodista política. Siempre estoy en tema”, aclaró Luli sobre lo que sucede en la actualidad.

La ex participante del “Bailando” dijo que le gusta “estar informada” y anunció que seguirá dando primicias en las redes . “Las fuentes son buenas. Eso va a continuar”, contó la blonda.

Hostigada por Peña

Por otro lado, confesó que no tiene ninguna bandera política: “No soy militante ni estoy afiliada a ningún partido político”. Luego la modelo le apuntó al ex jefe de Gabinete de la gestión de Mauricio Macri.“Si tuviera que elegir a alguien de Cambiemos que no me gustó para nada es Marcos Peña”, reveló Luli. “Me sentí hostigada por sus trolls en Twitter”, agregó.

Sobre los periodistas que la tildaron de operadora, expresó: “Me dijeron que era operadora del kirchnerismo y que cobraba. Todo es mentira. Las ideologías no existen en este país”. En cuanto al nuevo presidente, Salazar opinó: “Me gusta Alberto (Fernández) y también (Horacio Rodríguez) Larreta (reelecto jefe de gobierno porteño)”. “No estoy casada con nadie. Soy independiente y nadie me maneja”, concluyó.

Si bien todavía no hay ninguna confirmación oficial sobre el posible programa de Luli, desde los pasillos del canal C5N trascendió que se trataría de un envío semanal. La primera idea era que se emitiera los viernes a las 23, pero el deseo de Luli es hacerlo los domingos a la noche.

“Me gustó la propuesta. Estamos definiendo el formato, que tenga entrevistas, quizás un panel con periodistas, todavía no sabemos... No sé si va a ser político al cien por cien, pero sí enfocado en la política”, adelantó Luciana.

Todo mal

A horas de saberse el posible desembarco de Luli en el canal, un destacado periodista de la emisora ya puso el grito en el cielo. Gustavo Sylvestre lanzó un llamativo tuit en relación a la noticia. “Bue... estamos al horno”, escribió el Gato. Salazar no se quedó callada y trató al periodista de machista: “Quisiera entender por qué puso “estamos al horno”. Es la pregunta que yo le haría. En algún punto me parece machista”.

