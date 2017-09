Según informó el subsecretario de Comercio, Gustavo Orlando, la mercadería fue puesta a disposición de la Justicia de Faltas para su destrucción.

Orlando explicó que la incautación y la infracción fueron dispuestas porque el conductor no pudo dar cuenta de la procedencia de la carne con hueso, no tenía la certificación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y por transportarla en un vehículo no autorizado.

“Son aproximadamente 350 kilos los que se ingresaban clandestinamente a la ciudad en condiciones sanitarias insostenibles”, señaló, y agregó que personal de la Policía informó a los inspectores de Calidad Alimentaria de esta situación.

“La Policía nos informó que seguían a un particular que llevaba los costillares que, por el volumen, sobresalían de las ventanillas”, explicó Orlando. “El conductor intentó evadir a los efectivos y pasó varios semáforos en rojo hasta que fue interceptado”, explicó.