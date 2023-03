Sergio Lapegüe contó por qué rechazó la importante oferta que le hizo América

Pero tras todo eso, en las últimas semanas se conoció la noticia de que Lapegüe fue tentado por el canal América para trabajar allí y dejar TN, su casa hace muchos años. Sin embargo, el conductor no aceptó, y luego de eso contó que proyecto le habían ofrecido para cambiar de lugar de trabajo.

En comunicación con el programa Por Si Las Moscas de Radio de La Once Diez conducido por Nilda Sarli, Sergio relató que: “Me reuní varias veces, me habían ofrecido un proyecto muy interesante y eso me hizo dudar. Era para el prime time, las 10 de la noche, algo periodístico, pero con humor, con música... y dije 'tengo casi 60 años, no es momento de hacerlo'. Y después fue difícil tomar esa determinación porque hace 30 años que soy efectivo en el canal. Mismos amigos y compañeros”.

Lapegue 30 años.jpg Sergio Lapegüe en el festejo de sus 30 años trabajando en TN

“Eso me empezó a pesar para ver si me iba o no. Yo me tengo fe y sé que en cualquier lado que me voy y estoy feliz, voy a estar a gusto. Tenga más rating o menos rating. Me pesa mucho la historia, entonces tomé la determinación de seguir haciendo lo mismo”, agregó el cantante, contando el porqué de su rechazo a la propuesta de América.