“Voy a defenderlos a ustedes, que ya sufrieron el robo de 5 mil millones de pesos de las asignaciones familiares. Ahora, el Gobierno de Macri quiere sacarles los subsidios al gas y a la nafta, y eliminar el plus patagónico para los abuelos. O ellos no saben, o no les importa que la Patagonia sea zona desfavorable”, expresó Massa.

Un frente patagónico de legisladores nacionales se reunió a principios de la semana para rechazar el decreto del presidente Mauricio Macri y expuso un proyecto de ley para bonificar con entre 100 y 300 por ciento a las asignaciones regulares según la condiciones desfavorables de distintas regiones del país.

“No saben del frío y del viento a los que se enfrentan ustedes todos los días para ir a trabajar o estudiar. No saben de las distancias y de la necesidad del transporte. O no les importa”, indicó Massa.

Ante el masivo disgusto de la medida en la región patagónica, Massa se hizo eco y señaló que “La Pampa, Carmen de Patagones, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego son tan importantes como la Capital Federal y ustedes merecen los mismos derechos". También prometió "defender sus derechos con todas mis fuerzas, como lo hice siempre con los derechos de todos los argentinos. Lo voy a hacer en el Congreso y en la Justicia, para que el Plus Patagónico, las leyes de fomento, y los subsidios sigan acompañando el desarrollo de cada neuquino, rionegrino, chubutense, fueguino, pampeano o santacruceño”.

